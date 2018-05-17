Только 20% заключённых в России отбывают наказание не в своих регионах

Москва, , 12:24 — REGNUM В России только пятая часть осуждённых отбывает наказание в колониях, расположенных далеко от региона, в котором заключённый проживает. Как пояснил начальник управления исполнения приговора и спецучёта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Игорь Вединяпин, в отдаленные регионы отправляют тех, что ранее проходил службу в правоохранительных органах, потому что они содержатся в отдельных учреждениях. Также это касается и особо опасных рецидивистов. Кроме того, осужденных из Тувы и Томской области отправляют отбывать сроки в Омскую область.

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Остальные же почти 80% осужденных в России отбывают наказание в виде лишения свободы недалеко от места жительства. Достичь этого показателя позволило сокращение числа осужденных в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек. По данным ФСИН РФ, количество заключенных достигло своего исторического максимума. Для сравнения: на начало 2017 года в России было 630 тысяч заключённых, пять лет назад — 701 тысяча.

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