Очередники подстерегли Собянина и напомнили о его обещаниях

Москва, , 13:18 — REGNUM В Москве 15 мая у Центра социального обслуживания района Чертаново многодетные матери, стоящие в очереди на социальное жилье, встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным и передали ему обращение, приложив к нему копии бессодержательного ответа заместителя мэра Натальи Сергуниной на предыдущие требования. Об этом 17 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова.

Читайте также: Мэр Москвы пообещал решить проблему жилищных очередников

В своём обращении к градоначальнику очередники отметили, что на текущий момент в Москве около 125 тыс. многодетных семей, но всего 4% стоят в очереди на получение жилье, доказав в установленном законом порядке свои малоимущность и нуждаемость. Это при том, что самая острая проблема, решить которую многодетной семье самостоятельно не под силу, как раз жилищная, ведь рождение каждого ребёнка сокращает и без того крошечные комнаты.

«Многодетные семьи существуют в крайне стесненных условиях: две многодетные семьи в одной комнате коммунальной квартиры, три семьи (в том числе многодетная) в одной комнате коммунальной квартиры, семьи с 5−6-7 детьми в малогабаритных квартирах. По состоянию на 16 мая текущего года в очереди на жилье в Москве находится 78 тысяч 574 семьи или 276 тысяч 910 человек. Из них из них лишь 5 тысяч многодетных семей, что составляет всего 6% от числа всех очередников», — уточняет Мартьянова.

Напомнили московскому руководству и о том, что президент РФ Владимир Путин постоянно подчеркивает необходимость роста благосостояния семей с детьми и жилищной поддержки многодетных семей с целью увеличения демографических показателей страны. К чему вновь вернулся в своем указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными задачами которого являются повышение роста численности населения России и улучшение жилищных условий.

Справедливости ради необходимо отметить, что и в столице работа по этому направлению ведётся. Так 28 декабря 2016 года депутаты Московской городской думы приняли поправки в 29 Закон города Москвы «Об обеспечении права жителей на жилые помещения». Перед принятием поправок руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Владимир Ефимов уверял депутатов, что представленные изменения позволят улучшить жилищные условия наиболее нуждающимся гражданам определенных категорий: многодетным семьям, инвалидам и пр. Депутаты проголосовали за принятие закона, и поправки были внесены. Многодетные семьи, инвалиды-колясочники и прочие социально незащищенные группы москвичей будут обеспечиваться жильем в приоритетном порядке, сообщалось на официальном сайте Мосгордумы.

«Но критерии, по которым будет предоставляться это жилье, до сих пор не утверждены. Многодетные очередники продолжают десятилетиями дожидаться подхода своей очереди без какой либо надежды на скорейшее улучшение жилищных условий. Более того, эти поправки отодвинули семьи, среди которых есть и многодетные, нуждающиеся в содействии города в приобретении жилых помещений, в самый конец очереди, хотя эти семьи должны были получить субсидию в течение нескольких лет!» — подчеркивает общественница.

К барьерам, которые чиновники поставили перед нуждающимися, стоит добавить и то, что ДГИ систематически не осваивает уже выделенный бюджет на субсидии очередникам. В 2015 году не освоено более 5,58 млрд рублей, в 2016 году — более 2,47 млрд рублей, в 2017 году — около 2,5 млрд рублей. Положительных изменений не наблюдается и в текущем году: до сих пор выделенные средства не выданы очередникам. Итого за три года остались не израсходованы около 10 млрд бюджетных рублей, отпущенных на решение жилищных проблем нуждающихся. А это ни много ни мало, а обеспечение субсидиями около 2 тыс. многодетных семей.

Очередники обращают внимание на ещё один нелицеприятный для руководства города факт, а именно на то, что Москва оказалась единственным регионом, в котором не приняты законодательные акты, регулирующие порядок предоставления земельных участков под строительство многодетным семьям в соответствии со ст. 39.5 п. 6 Земельного кодекса РФ.

Следуя известному правилу «критикуешь — предлагай!», «Очередники Москвы» выступили со следующими мерами жилищной поддержки многодетных семей:

1. По причине отсутствия свободных земель в Москве для предоставления многодетным семьям, в соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса РФ, разработать механизм выдачи денежной компенсации на покупку земли вместо предоставления земельного участка;

2. Создание отдельной очереди на улучшение жилищных условий для малоимущих многодетных семей, имеющих 3 и более детей по договорам социального найма (очередникам, нуждающимся в содействии — субсидии на покупку жилья). Срок ожидания не должен превышать трёх-пяти лет;

3. Для семей, имеющих пять и более детей, определить внеочередное право улучшения жилищных условий по договорам социального найма (очередникам, нуждающимся в содействии — субсидии на покупку жилья);

4. Возобновить программу предоставления малоэтажных домов для семей с 5 и более детьми. В которых семьи смогут проживать, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет.

5. При расселении по программе «реновация» предоставлять очередникам НвС возможность улучшить свои жилищные условия с помощью субсидии.

Напомним, что недавно для участников столичной программы реновации были переданы несколько домов, ранее предназначавшихся для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда. Обосновывая свои действия, чиновники неоднократно заявляли, что программа «Жилище», для которой и строились переданные жилые объекты, в целом выполнена, все нуждающиеся переселены, а следовательно, возведенные дома город вправе использовать для целей реновации.

Проблема очередников, десятилетиями ждущих помощи, которую не раз поднимало ИА REGNUM, наглядно свидетельствует о том, что реальные проблемы людей московскую мэрию не интересуют, и более того, предпринимаются многочисленные попытки лишить людей и без того призрачных надежд получить достойное жилье.

Подробности читайте здесь: Игра в «реновацию»: сколько ещё очередники Москвы будут ждать новый дом?