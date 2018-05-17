В Турции арестовали девять членов ИГИЛ*

Анкара, , 12:16 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали девять человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 мая Anadolu.

Среди арестованных террористов присутствовали также иностранные граждане, в частности два выходца из Сирии.

Напомним, в результате террористической деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции погибли свыше 300 человек.

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