В Турции арестовали девять членов ИГИЛ*

Анкара, 17 мая 2018, 12:16 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали девять человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 мая Anadolu.
Среди арестованных террористов присутствовали также иностранные граждане, в частности два выходца из Сирии.
Напомним, в результате террористической деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции погибли свыше 300 человек.
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