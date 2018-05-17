Четверг, 17 Мая 2018 года
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В Турции арестовали девять членов ИГИЛ*

Общество

ИГИЛ* – Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 17 мая 2018, 12:16 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали девять человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 мая Anadolu.

Среди арестованных террористов присутствовали также иностранные граждане, в частности два выходца из Сирии.

Напомним, в результате террористической деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции погибли свыше 300 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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