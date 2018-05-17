Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Подмосковье

Красногорск, , 12:13 — REGNUM Депутаты Московской областной думы (Мособлдумы) приняли закон об установлении административной ответственности за продажу вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним в Подмосковье. Соответствующее решение, как передает РИАМО, было принято в ходе заседания регионального парламента.

«Законопроект устанавливает ограничение розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина», — говорится в документе.

Так, согласно закону введены ограничения на продажу несовершеннолетним «электронных систем доставки никотина» и соответствующих им жидкостей.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2017 г. министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своей речи на Общероссийском гражданском форуме сообщила, что состояние здоровья людей более чем наполовину зависит не от качества медицинской помощи, а от того, какой образ жизни ведет человек.

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