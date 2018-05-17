Четверг, 17 Мая 2018 года
12:43:44 МСК

Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в Подмосковье

Общество

«Законопроект устанавливает ограничение розничной продажи электронных систем доставки никотина»

Красногорск, 17 мая 2018, 12:13 — REGNUM  Депутаты Московской областной думы (Мособлдумы) приняли закон об установлении административной ответственности за продажу вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним в Подмосковье. Соответствующее решение, как передает РИАМО, было принято в ходе заседания регионального парламента.

«Законопроект устанавливает ограничение розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина», — говорится в документе.

Так, согласно закону введены ограничения на продажу несовершеннолетним «электронных систем доставки никотина» и соответствующих им жидкостей.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2017 г. министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своей речи на Общероссийском гражданском форуме сообщила, что состояние здоровья людей более чем наполовину зависит не от качества медицинской помощи, а от того, какой образ жизни ведет человек.

Читайте также: Роспотребнадзор поддержал предложения об ограничении использования вейпов

А также: Минпромторг подготовил законопроект об ограничении вейпинга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с курением
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить