В Литве расширяют список запрещённых психоактивных веществ

Вильнюс, , 12:11 — REGNUM Правительство Литвы одобрило предложение минздрава снизить предложение и потребление опасных веществ, влияющих на психику, и установить более жесткое регламентирование, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 мая, в канцелярии правительства страны. Будет четко определено, что такое новые психоактивные вещества, когда в отношении них применяются меры контроля, чтобы таким вредным веществам был закрыт путь на рынок.

Сейму представляется проект изменения закона о контроле над наркотиками и психотропными веществами.

«С учетом того, что рынок новых психоактивных веществ быстро расширяется, появляется все больше новых веществ, предназначенных для одурманивания, очень важно, чтобы как можно быстрее было ограничено их попадание на рынок не только в Литве, но и в других станах. Потому нужно как можно быстрее изменить правовые акты, которыми руководствуются все ответственные учреждения, и защитить людей от распространения этих опасных веществ», — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Рынок наркотических веществ быстро расширяется. В ЕС каждый год растет предложение новых психоактивных веществ: в 2008 году в ЕС через Систему раннего предупреждения (Early Warning System) было получено 13 сообщений о новых психоактивных веществах, в 2013 году — 81 сообщение, в 2015 году — 104 сообщения о новых психоактивных веществах, появившихся на рынке ЕС.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, до 2015 года были зарегистрированы 548 таких веществ. Это число может быть намного больше, потому что указываются данные официальных источников.