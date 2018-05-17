В Москве после сбоя заработал сервис по оплате парковок

Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве из-за сбоя временно не работал сервис по оплате парковки, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Также был недоступен сервис по пополнению парковочного счета через SMS. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме.

Возможность оплачивать стоянку и пополнять счет на расстоянии была недоступна по техническим причинам утром 17 мая.

Доступны для оплаты парковки мобильное приложение «Парковки Москвы», SMS. Также парковку можно оплатить через паркомат, голосовую оплату или личный кабинет на сайте Московского паркинга.