В Москве упорядочили нанесение граффити на стены домов

Москва, , 11:55 — REGNUM На территории Москвы законодательно закреплён порядок нанесения граффити на стены домов. Законопроект был обсуждён 17 мая на заседании Мосгордумы.

По мнению главы департамента СМИ и рекламы Москвы Ивана Шубина, нормативный акт улучшит внешний вид столицы и поможет поддерживать в надлежащем состоянии внешние поверхности зданий города.

В документе закрепляется порядок как нанесения граффити, так и удаления изображений и восстановления внешних поверхностей зданий, добавили в департаменте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в департаменте рекламы и СМИ правительства Москвы заявили, что в преддверии ЧМ — 2018 по футболу в столице собираются упорядочить нанесение на стены домов рекламных изображений и надписей.

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