Мигранты стоили Германии в 2017 году почти €21 млрд

Берлин, , 11:51 — REGNUM Федеральный бюджет Германии не досчитался почти €21 млрд из-за кризиса на Ближнем Востоке, в результате которого в страну хлынул поток легальных и нелегальных мигрантов, сообщает агентство DPA.

По данным властей Германии, бюджетные деньги пошли на создание элементарных условий жизни для беженцев, которые находятся за пределами страны и на интеграцию уже прибывших мигрантов. Только в 2017 году ФРГ потратила на меры по борьбе с миграционным кризисом €20,8 млрд.

Эта цифра фигурирует в ежегодном отчёте министерства финансов о расходах на обеспечение и интеграцию беженцев, который будет опубликован 30 мая, пишет газета Handelsblatt.

На превентивные меры по борьбе с кризисом было потрачено €14,2 млрд, а на адаптацию беженцев — €6,6 млрд. Средства также были выделены для постройки социального жилья и детских садов. Под эти цели федеративный центр выделил землю, ее передали в муниципальное пользование.

Сумма расходов на беженцев может ещё вырасти, так как до этого учитывался только предварительный взнос. По итогам детализации счета за 2016 год федеральный центр должен был еще доплатить региональным бюджетам.

Министр финансов Германии, Олаф Шолц категорически отклоняет требования обеспечить большую материальную поддержку немецким землям в вопросе о помощи мигрантам.