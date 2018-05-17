Только 300 детям из Карачаево-Черкесии повезет отдохнуть на море

Черкесск, , 11:49 — REGNUM В летнюю оздоровительную кампанию власти Карачаево-Черкесии планируют предоставить путевки в лагеря отдыха почти девяти тысячам детей. Из них лишь 30% посчастливится поехать на отдых в другие регионы России. Остальные почти 70% будут отдыхать в пришкольных лагерях. Всего в республике 1 июня отроется 101 такой лагерь, который примет 6185 школьников, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Еще 335 человек поедут на отдых в санатории Кабардино-Балкарии. Путевки на черноморское побережье получат лишь 300 человек. Примут детей на отдых и шесть загородных стационарных летних оздоровительных учреждения и три палаточных лагеря. Как отметили в правительстве, в первую очередь путевками будут обеспечены 300 детей-сирот и 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего на летнюю оздоровительную кампанию направят из республиканского бюджета более 50 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем средств, выделенных на летний оздоровительный отдых детей Карачаево-Черкесии, также составлял 50 млн рублей. А вот в 2016 году всего было потрачено на организацию летней оздоровительной кампании более 143 млн рублей из федерального бюджета и более 50 млн рублей — из республиканского. Общее число детей, которые отдохнули за госсчет, составило около 22 тыс. человек.

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