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Срок ареста бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» продлен до июля

Общество

Масляева отказалась выступать в прениях

Москва, 17 мая 2018, 11:44 — REGNUM  Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева останется под арестом до 18 июля, соответствующее решение принял Московский городской суд. Об этом 17 мая сообщает BFM.

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом до 19 июля», — огласил судья Андрей Суворов свое решение.

Он пояснил, что расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фигурантов из «Седьмой Студии», наделено статусом «особой сложности». При этом содержание обвиняемой под домашним арестом не противоречит международному праву.

Напомним, фигурантами по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на деятельность созданной режиссером Кириллом Серебренниковым студии, проходят шесть человек. Им инкриминируется хищение в размере 133 млн рублей.

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