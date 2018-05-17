В зоопарке Южно-Сахалинска кенгуру взяла «шефство» над капибарами

Южно-Сахалинск, , 11:36 — REGNUM В Сахалинском зоопарке кенгуру Беня воспитывает двух самцов капибары — Лунтика и Фунтика, говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Кенгуру заботится о малышах, прибывших из Красноярска и подселенных в вольер к Бене. Кенгуру выводит их на прогулку, а капибары ни на шаг от нее не отходят.

«В скором времени у них появится возможность купаться в бассейне, который установят в вольере», — сообщили в зоопарке.

Капибара — крупный травоядный грызун, внешне напоминающий морскую свинку. Лунтик и Фунтик еще совсем небольшие, однако скоро вырастут и наберут нужный вес — до 65 килограммов у взрослой особи.