Госдума просит ОБСЕ и СЕ дат оценку нарушению прав журналистов на Украине

Москва, , 11:33 — REGNUM Госдума приняла заявление в связи с нападением украинских спецслужб на представительство «РИА Новости Украина», передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

В городе Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины были совершены обыски в офисе «РИА Новости Украина» и произведено задержание журналиста Кирилла Вышинского.

Госдума призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и требует от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.

Парламентарии действия СБУ расценили как откровенный произвол.

«Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах», — говорится в документе.

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