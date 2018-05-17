Четверг, 17 Мая 2018 года
12:46:24 МСК

Госдума просит ОБСЕ и СЕ дат оценку нарушению прав журналистов на Украине

Общество

Госдума выступила с заявлением

Москва, 17 мая 2018, 11:33 — REGNUM  Госдума приняла заявление в связи с нападением украинских спецслужб на представительство «РИА Новости Украина», передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

В городе Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины были совершены обыски в офисе «РИА Новости Украина» и произведено задержание журналиста Кирилла Вышинского.

Госдума призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и требует от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.

Парламентарии действия СБУ расценили как откровенный произвол.

«Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах», — говорится в документе.

Читайте развитие сюжета: Украине поставили психиатрический диагноз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить