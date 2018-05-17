Минздрав РФ предлагает создать биометрический регистр врачей

Москва, , 11:33 — REGNUM Для того, чтобы вся система медицинской помощи в России работала, необходимо в единой электронной системе здравоохранения иметь подсистему — федеральный регистр врачей. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает «Медвестник».

Система будет включать: регистр медицинских работников, электронную регистратуру, подсистему мониторинга организации оказания высокотехнологичной медпомощи и санаторно-курортного лечения и ряд других подсистем. Система призвана повысить качество и эффективность оказания медицинской помощи.

По ее словам, важно иметь надежный инструмент идентификации человека, который называется врачом и входит в систему. В интернете будет опубликовано профессиональным портфолио врача, чтобы пациент системы понимал, с кем имеет дело.

В свою очередь врач, входящий в федеральный регистр, должен получить право на электронную подпись, чтобы иметь возможность работать в системе. «Это переход на электронное, а в перспективе на биометрическое подтверждение человека», — пояснила Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в городских поликлиниках детской и взрослой стартовал пилотный проект по внедрению телемедицины. Врач общается с пациентом, посетившим его ранее в поликлинике, при помощи видеосвязи.

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