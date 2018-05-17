Подзорная труба адмирала Нельсона уйдёт с молотка в Британии

Лондон, , 11:32 — REGNUM В Великобритании выставлена на торги подзорная труба прославленного адмирала Горацио Нельсона, погибшего в 1805 году в сражении у мыса Трафальгар к юго-западу от испанского побережья. Об этом сообщает 17 мая британская газета Daily Express.

Отмечается, что раритет выставлен на аукционные торги Hansons в английском графстве Дербишир. Предварительно эксперты оценили предмет старины в £6−8 тыс. ($8−10 тыс.). Вместе с подзорной трубой с молотка уйдёт и деревянное ведро, принадлежавшее Нельсону.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Великобритании на аукционе были проданы очки, принадлежавшие премьер-министру Соединённого Королевства Уинстону Черчиллю. Лот, представляющий собой круглые очки для чтения в черепаховой оправе, был куплен за £6 тыс., что более чем в три раза дороже стартовой стоимости.

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