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В Японии умерла клонированная в 1998 году корова

Общество

Ей было почти 20 лет

Токио, 17 мая 2018, 11:26 — REGNUM  В Японии от старости скончалась первая в мире клонированная корова, сообщает Kyodo.

Корове по кличке Ното, которая жила в префектуре Исикава, было 19 лет и 10 месяцев. Она ничем не болела и умерла от старости.

Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти ее не удалось. У животного начались проблемы с дыханием, и она почти перестала двигаться.

Ното была клонирована в 1998 году специалистами университета Киндай, которые использовали стволовые клетки взрослой особи. Ее клонировали при помощи тех же технологий, что и овцу Долли в 1996 году.

Средняя продолжительность жизни обычных коров составляет около 20 лет. Ното, как и ее клонированная сестра, оставила потомство.

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Научные исследования
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