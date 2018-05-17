На Урале вспомнили испытателя первого реактивного самолёта СССР

Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Свердловской области прошли памятные мероприятия по случаю годовщины подвига лётчика-испытателя Григория Бахчиванджи. На Урал специально прибыл Герой Советского Союза, генерал-полковник, председатель Союза десантников России Валерий Востронин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Востронин возложил цветы к памятнику Бахчиванджи, установленному в жилом районе Кольцово. Также он посетил посёлок Билимбай, где в годы войны создавали первый реактивный истребитель Советского Союза. Там он возложил цветы на могилы родственников конструкторов Бориса Чертока и Михаила Миля.

Отметим, 15 мая 1942 года состоялся первый полёт на БИ-1. Это был самолёт с жидкостным ракетным двигателем. Капитан Григорий Бахчиванджи вылетел на нём с аэродрома «Кольцово».

Разработка реактивного самолета велась в Билимбае. Здесь же похоронена мать Бориса Чертока Софья Явчуновская. Её могилу смогли найти лишь в 2016 году. Сейчас могилу восстановили и поставили новое надгробие.

Также в Билимбае похоронены сын и дочь конструктора Михаила Миля. Они умерли в годы войны от голода.