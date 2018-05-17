Мэрия Оренбурга незаконно продала объект культурного наследия

Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбурге прокуратура оспорила решение Ленинского районного суда, который оставил без удовлетворения иск надзорного ведомства. Речь шла о том, чтобы признать недействительной сделку по продаже здания, входящего в реестр объектов культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Нежилой двухэтажный дом находится по переулку Ивановскому. В 1998 году городская усадьба 1912 года постройки внесена в список памятников архитектуры областного значения. В 2015 году Оренбургский городской совет включил недвижимость в программу приватизации муниципального имущества на 2014−2015 годы. Спустя год во исполнение этой программы принято решение о приватизации муниципального имущества и проведен открытый аукцион по продаже помещения № 1 на цокольном этаже здания общей площадью 146,7 кв. метров.

«По итогам торгов победителем признано физическое лицо, с которым заключен договор. Однако в нарушение законодательства аукционная документация не содержала сведений о принадлежности предмета договора к объектам культурного наследия. В договоре купли-продажи не было указано существенное условие об обременении покупателя обязанностью по сохранению памятника архитектуры. Таким образом, при продаже спорного объекта недвижимости не было учтено его правовое положение и нормативные акты, регламентирующие порядок отчуждения», — отметила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Надзорное ведомство потребовала от мэрии устранения нарушения. Однако чиновники проигнорировали предписание. Тогда вопрос был переведён в судебную плоскость. Но Ленинский районный суд встал на сторону горадминистрации и отказался признать отмену договора купли-продажи и возврате помещения в собственность муниципалитета.

В свою очередь прокуратура проявила упорство и оспорила решение суда первой инстанции. В итоге одержало победу. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда удовлетворила апелляционное представление, не согласившись с решением Ленинского районного суда Оренбурга.

Стоит отметить, что в последнее время региональный центр сотрясают скандалы, связанные с историческими зданиями. Так, под пристальным вниманием СМИ оказался музей космонавтики, который находится в здании исторически принадлежавшим РПЦ. Церковь заявила о смирении и готовности ждать, чиновники говорили, что соседство истории и духовности не противоречат друг другу (в одном здании находятся духовная семинария, музей космонавтики и учебный кадетский корпус). В начале 2018 года губернатор Юрий Берг заявил, что рассматривается вопрос об освобождении здания для РПЦ.

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Большой резонанс вызвала тема судьбы дома, где ранее располагалось легендарное летное авиационное училище им. Полбина. Памятник федерального значения находился в плачевном состоянии. Ситуацию усугубил крупный пожар. Региональная власть добилась того, чтобы здание передали из федеральной собственности в областную. Теперь остро стоит вопрос по поводу ремонта и реставрации, точнее, финансировании этих работ, которые оцениваются в миллиарды.

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В феврале 2018 года бурное обсуждение вызвал снос здания, известно как бывшая обкомовская дача. Исторический дом находится на территории охраняемого ландшафта. Собственник имея планы на строительство жилого комплекса на набережной Урала, пустил здание под снос, но успели демонтировать только половину дома. Работы приостановили, поскольку от горожан последовали тревожные звонки в разные инстанции. Минкультуры заявило, что снос незаконный, предписание выдала прокуратуры. Однако в суде ведомства не смогли доказать свою позицию. Административное дело суд первой инстанции прекратил. Между тем, в министерстве заявили, что здание относится к вновь выявленным объектам культуры и готовится к включению в реестр объектов культурного наследия.

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