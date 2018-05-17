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45% жителей России хотят видеть монархом Владимира Путина

Общество

Опрос рекрутингового агентства Superjob.ru

Москва, 17 мая 2018, 11:08 — REGNUM  Почти половина жителей России готовы видеть монархом Владимира Путина. Так, 45% заявили, что если бы на выборах президента РФ в марте 2018 года они выбирали царя, то поддержали бы кандидатуру Путина. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

На кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского в качестве монарха согласны 5%. Павел Грудинин устраивает 3% опрошенных. Лишь 1% готовы видеть монархом Ксению Собчак, Григория Явлинского, Максима Сурайкина и Бориса Титова.

Опрос проведен в мае 2018 года в 230 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 граждан старше 18 лет.

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