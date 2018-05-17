Поддержать монархию в России готовы около 20% граждан

Москва, , 11:07 — REGNUM Поддержать восстановление монархии в России готовы около 20% населения страны (18%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

50% опрошенных относятся к такой инициативе отрицательно. 32% со своим отношением не определились и затруднились ответить.

Опрос проведен в мае 2018 года в 230 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 граждан старше 18 лет.

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