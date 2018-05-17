В России усилят контроль за молочной продукцией в торговых сетях

Москва, , 11:06 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилит контроль за молочной продукцией в крупных торговых сетях (ТС) страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за молочной продукцией, сыром и сырной продукцией в крупных ТС», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года правительство РФ проверяло качество молочной продукции на рынке страны. Речь идет молоке, сливочном масле и твороге, выпускаемых российскими предприятиями молочной продукции.

В ходе проверки специалисты закупали образцы продукции в рознице, а затем направляли их для исследования в лабораториях.

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