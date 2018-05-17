Любовь к хоккею заставила жителя Ярославля заплатить алименты

Ярославль, , 11:08 — REGNUM Злостный неплательщик алиментов погасил долги под угрозой невозможности выехать из страны на чемпионат мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс-служба управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ярославской области.

В ведомстве отметили, что ранее скрывавшийся от приставов житель Ярославля явился в управление ФССП сразу после получения постановления об ограничении выезда за границу.

«Он собирался на чемпионат мира по хоккею и, опасаясь не попасть на игру, в срочном порядке оплатил образовавшуюся у него задолженность на сумму около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентарии Калмыкии предложили создать в России государственный алиментный фонд, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей. По сведениям авторов инициативы, в России около 10 млн детей воспитываются в неполных семьях. При этом родители 18,3% детей имеют задолженность по алиментам.

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