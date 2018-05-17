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Снег и похолодание до –7: в Югре — майская «зима»

Общество

18 мая в регионе также ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя

Ханты-Мансийск, 17 мая 2018, 11:08 — REGNUM  В крупных городах Югры сегодня, 17 мая, выпал мокрый снег, синоптики прогнозируют в регионе в ближайшие сутки похолодание, сообщает ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

«17 мая переменная облачность, местами небольшие осадки: ночью в виде снега, днём в виде небольшого дождя и снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит от −2…−7 градусов, днем 0…+5 градусов. Завтра, 18 мая, в регионе также ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтай в середине мая вновь вернулась «зима». Поля покрылись снегом, а неблагоприятные погодные условия могут привести к чрезвычайным происшествиям.

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