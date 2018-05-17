Всё российское жильё внесут в «прозрачную» публичную базу

Москва, , 10:28 — REGNUM Единая база данных о техсостоянии жилищного фонда России будет создана в рамках проекта «Умный город». Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис.

По его словам, единая база данных должна быть «прозрачной», для этого сотрудники ведомства «принимали участие в разработке нормы, которая позволит такую базу создать». Отмечается, что для наполнения массива данных все дома в России должны обследоваться каждые 5 лет, а данные следует сделать публичными.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает обязать жильцов оборудовать дома счетчиками с функцией дистанционной передачи данных. В ведомстве отметили, что это решение поможет решить вопрос «подкрутки» счетчиков недобросовестными домовладельцами. Кроме того, эти приборы смогут рассчитывать затраты на общедомовые нужды.

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