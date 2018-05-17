В Зауралье объявили бой «АУЕ», «Колумбайну» и «группам смерти»

Курган, , 10:26 — REGNUM В Курганской области подростковая преступность выросла на 65%. Чиновники поясняют шокирующую цифру изменением методики подсчёта числа преступлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальник управления по социальной политике правительства Курганской области Елена Баева отчиталась перед депутатами региональной думы. Рост подростковой преступности на 65% в 2017 году она пояснила новой системой подсчёта.

«Изменился подход к статистике в правоохранительных органах. Например, только Курганских государственный технологический колледж дал рост 22% — группа студентов решила дать преподавателю взятку за сдачу зачета. 22 студента — 22 преступления. Или одна барышня 18 закладок наркотиков сделала — считается, что 18 преступлений. Эта статистика введена с прошлого года», — цитирует чиновницу портал 45.ru.

Также Елена Баева рассказала о возникновении в регионе неформальных объединений подростков «АУЕ» и «Колумбайн», которые возникают в сети, и работе по пресечению деструктивного контента в интернете. Чиновница привела в пример случай в Белозёрской школе, когда учитель нашла записку с требованием совершить суицид в определённый день. Ребёнок должен был покончить с собой через четыре дня. Автор записки был найден и отправлен на психиатрическое обследование.

После инцидента в школе Шадринска, когда ученица 7 класса расстреляла из пневматического пистолета своих одноклассников, получивших в итоге синяки с и ссадины, студенты Курганского университете создали своё объединение «Киберпатруль».

Елена Баева напомнила парламентариям, что грядут школьные каникулы. Чтобы подростки не были предоставлены сами себе, планируется реализация проекта службы занятости Курганской области «Летняя академия профориентации». Намечено проведение фестивалей профессий и мастер-классов, посвященных медицине, экологии, строительству, сфере обслуживания, торговле, сельского хозяйства. Общее число участников летнего профориентационного проекта составит около трёх тысяч человек. Также планируется трудоустроить 3 370 ребят в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Это на 70 человек больше, чем в прошлом году.

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