Банковские счета братьев Магомедовых арестованы

Москва, , 10:12 — REGNUM На банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых наложен арест. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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Сумма арестованных по ходатайству следствия средств не уточняется, другие подробности не сообщаются. Адвокаты обвиняемых комментировать арест счетов не стали, сославшись на подписку о неразглашении.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Это стало итогом масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 25 субъектах России, включая Москву и Подмосковье. Ещё один задержанный — руководитель входящей в группу «Сумма» компании Артур Максидов. Суд избрал подозреваемым в хищении и организации преступного сообщества меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая. Братьям Магомедовым вменяется хищение 2,5 млрд рублей.

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