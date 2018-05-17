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WADA и Квебекский фонд инвестируют в антидопинговые исследования

Общество

Организации будут ежегодно выделять по $150 тыс

Монреаль, Канада, 17 мая 2018, 10:05 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о подписании меморандума с Квебекским исследовательским фондом (Канада) об инвестициях на сумму $1,5 млн в научные антидопинговые исследования, сообщается на сайте WADA.

Согласно документу, организации будут ежегодно выделять по $150 тыс. на исследования в области борьбы с допингом на основе современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. Соглашение рассчитано на пять лет, однако может быть продлено еще на такой же период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее WADA отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Одним из пунктов для восстановления РУСАДА называли признание России о существовании государственной допинговой программы.

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