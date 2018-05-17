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В Кемерово возобновили снос ТРЦ «Зимняя вишня»

Общество

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, решили снести

В Кемерово возобновили снос ТРЦ «Зимняя вишня»
Иван Шилов © ИА REGNUM
ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, 17 мая 2018, 09:56 — REGNUM  17 мая в Кемерово возобновили снос вспомогательного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы ряда собственников и арендаторов ТРЦ.

«Мы вызвали наряд полиции, чтобы выяснить, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет, — сказал Малинин. — Также мы планируем узнать у Следственного комитета России (СКР), почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания».

И.о. замглавы Кемерово Леонид Иванов, присутствующий на месте, позже заявил, что снос здания начался по договору с собственниками, а сотрудники СКР претензий по данному вопросу не предъявляли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек, решили снести. В первую очередь был запланирован снос 7 вспомогательных входящих в комплекс помещений. Затем предполагалось снести основное здание.

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Пожар в торговом центре Кемерово
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