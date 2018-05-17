Дорожники подсчитали количество машин, уже проехавших по мосту в Крым

Краснодар, , 09:45 — REGNUM По Крымскому мосту за первые сутки с момента открытия движения проехало более 20 тыс. автомобилей. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

По данным организации, основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, занятость трассы достигала 25−30%. После полуночи поток автомашин начал уменьшаться, в ночное время по Крымскому мосту в час проезжало примерно по 200 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность моста в Крым составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. 15 мая состоялось открытие автомобильной части моста, запуск в эксплуатацию железнодорожной части планируется на 2019 год.

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