«Дивиденды здоровья»: ВОЗ подсчитала окупаемость в борьбе с болезнями

Женева, Швейцария, , 09:45 — REGNUM Борьба с инфекционными заболеваниями в странах с низкими и средними доходами населения должны окупиться в семикратном размере, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на сайте учреждения.

Согласно выводу экспертов организации, среди возможных мер по уменьшению заболеваемости — увеличение налогов на алкоголь и табак, вакцинация, а также лекарственная терапия для перенесших сердечные приступы и инсульты людей.

Так называемые «дивиденды здоровья» проявятся в продолжительности жизни, а также в увеличении производительности труда, поскольку люди будут меньше болеть. Таким образом к 2030 году самые бедные страны мира могу получить $350 млрд инвестиций на борьбу с заболеваниями, будет спасено порядка 8,2 млн человек, считают эксперты.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что 16 африканских стран могут столкнуться с эпидемией смертельно опасной инфекции.

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