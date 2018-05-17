Четверг, 17 Мая 2018 года
10:36:03 МСК

«Дивиденды здоровья»: ВОЗ подсчитала окупаемость в борьбе с болезнями

Общество

Так называемые «дивиденды здоровья» проявятся в продолжительности жизни, а также в увеличении производительности труда

Женева, Швейцария, 17 мая 2018, 09:45 — REGNUM  Борьба с инфекционными заболеваниями в странах с низкими и средними доходами населения должны окупиться в семикратном размере, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на сайте учреждения.

Согласно выводу экспертов организации, среди возможных мер по уменьшению заболеваемости — увеличение налогов на алкоголь и табак, вакцинация, а также лекарственная терапия для перенесших сердечные приступы и инсульты людей.

Так называемые «дивиденды здоровья» проявятся в продолжительности жизни, а также в увеличении производительности труда, поскольку люди будут меньше болеть. Таким образом к 2030 году самые бедные страны мира могу получить $350 млрд инвестиций на борьбу с заболеваниями, будет спасено порядка 8,2 млн человек, считают эксперты.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что 16 африканских стран могут столкнуться с эпидемией смертельно опасной инфекции.

Читайте подробнее: ВОЗ: Смертельная инфекция угрожает 16 странам Африки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить