Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье

Москва, , 09:28 — REGNUM 17 мая в Москве и Подмосковье ожидаются дожди с грозами и до 27 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

"Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключена гроза, — говорится в сообщении. — Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°».

Ветер в столичном регионе ожидается южный 3−8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Напомним, 15 мая в Москве и Подмосковье был продлён «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в связи с высокой пожароопасностью в регионах Центрального федерального округа.

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