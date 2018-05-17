Неизвестная премия: из нижегородского закона о наградах уберут суммы

Нижний Новгород, , 09:27 — REGNUM Врио губернатора Глеб Никитин предложил пересмотреть закон «О наградах и премиях Нижегородской области». Предлагается для части званий, премий и наград исключить указание точных сумм единовременных выплат. Под правки попал и почётный знак «Родительская слава», который в настоящее время сопровождается выплатой 15 тыс. рублей. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из закона также убирается уточнение о суммах, которыми сопровождается вручение почётного диплома многодетной матери. На сегодня дипломы оцениваются в 10 тыс, 15 тыс. и 20 тыс. рублей в зависимости от степеней. Кроме этого, из числа тех, кто принимает решение о награждении этим дипломом, исключается Законодательное собрание Нижегородской области. Решение будет принимать губернатор единолично.

Кроме того, уточняется, что вместо Законодательного собрания области статут и описание ордена «За гражданскую доблесть и честь», порядок представления к нему утверждаются указом губернатора области.

Если поправки пройдут, то из закона также будет исключено указание о сумме выплаты, вручаемой одновременно с почётным дипломом «За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области» (на сегодня сумма — 20 тыс. рублей), о сумме премии Нижегородской области имени И. П. Кулибина (на сегодня — 25 тыс. рублей), премии Нижегородской области в сфере науки и техники (сегодня — 25 тыс. рублей) и премии Нижегородской области «Нижегородская семья» (лауреату на сегодня вручается 100 тыс. рублей). По последней премии также исключаются из списка представляющих к награждению областные депутаты, остаётся только орган исполнительной власти в сфере социальной поддержки.

Напомним, ранее по инициативе врио губернатора были внесены поправки в закон «О гербе Нижегородской области». Ими по сути была снята монополия власти на использование изображения герба. Теперь символ может быть использован, «если такое использование не является надругательством».

Поправки были приняты депутатами на сессии Законодательного собрания Нижегородской области 24 апреля 2018 года.

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