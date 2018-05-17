Загрязнение реки Ликова в Подмосковье: прокуратура нашла виновных

Красногорск, , 09:20 — REGNUM Из-за загрязнения реки Ликовы в одноименной деревне Внуковского района Московской области привлечен к административной ответственности ГУП «Мосводосток». Об этом, как передает РБК, говорится в ответе Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы на обращения жителей, которые жалуются на неприятный запах.

По данным надзорного ведомства, факт сброса сточных вод в реку Ликову выявили сотрудники департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО).

В документе говорится, что сточные воды сбрасывались через инженерные коммуникации, находящиеся на балансовом обслуживании ГУП «Мосводосток».

Организации «Мосводосток», которая привлечена к административной ответственности по ст. 7.6 и 8.13, ч. 4 КоАП РФ, грозят штрафы.

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