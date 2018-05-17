Восток Москвы снова атаковал сероводород

Москва, , 09:10 — REGNUM Жители юго-востока и востока Москвы опять страдают от излишнего сероводорода. По данным «Мосэкомониторинга», загрязнение воздуха автоматические станции зафиксировали в ночь на 17 мая.

Читайте также: На востоке Москвы вновь превышена концентрация сероводорода

Так, уточняется, что предельно допустимые нормы концентрации сероводорода в два раза были превышены в районах Капотня и Косино-Ухтомский.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Москве и в ночь на 15 мая. Также пострадал восток и юго-восток столицы. В районе Печатники в полночь датчики зафиксировали превышение ПДК в 1,6 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: В районах Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода