Четверг, 17 Мая 2018 года
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Восток Москвы снова атаковал сероводород

Общество

Концентрации вредного вещества были превышены в несколько раз

Москва, 17 мая 2018, 09:10 — REGNUM  Жители юго-востока и востока Москвы опять страдают от излишнего сероводорода. По данным «Мосэкомониторинга», загрязнение воздуха автоматические станции зафиксировали в ночь на 17 мая.

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Так, уточняется, что предельно допустимые нормы концентрации сероводорода в два раза были превышены в районах Капотня и Косино-Ухтомский.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Москве и в ночь на 15 мая. Также пострадал восток и юго-восток столицы. В районе Печатники в полночь датчики зафиксировали превышение ПДК в 1,6 раза.

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Экологические проблемы Москвы
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