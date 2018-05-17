На Украине агитируют людей активнее включаться в медицинскую реформу

Киев, , 09:08 — REGNUM На Украине 4,3 млн жителей подписали договоры с врачами на оказание медицинских услуг, заявила исполняющая обязанности министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает 17 мая «Укринформ».

По ее словам, жители Украины должны активнее включаться в кампанию по подписанию договоров с врачами: на данный момент только 10% граждан подписали соглашения. Супрун призвала всех, кто подписал декларации, агитировать людей и распространять информацию о новой реформе.

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Напомним, ранее на Украине провели медицинскую реформу. Теперь граждане должны сами выбирать себе врача и подписывать с ним отдельный договор на оказание медицинских услуг. Только в этом случае жители Украины смогут получить государственную помощь.

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