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В Крыму дали «зеленый коридор» желающим совершить хадж в Саудовскую Аравию

Общество

В 2018 квота для мусульман Крыма увеличена до 600 человек

Симферополь, 17 мая 2018, 09:03 — REGNUM  Мусульмане Крыма, желающие совершить хадж в Саудовскую Аравию в 2018 году, могут воспользоваться «зеленым коридором», об этом 17 мая в сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов эфире радио «Спутник в Крыму».

«До 25 июля паломники могут обратиться в управление, если они имеют загранпаспорт. Если загранпаспорта нет и им необходимо содействие в оформлении, то нужно прийти до 1 июля», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что для мусульман Крыма квота в 2018 году увеличена вдвое — до 600 человек. Выезжающим в Саудовскую Аравию для совершения хаджа также необходимо пройти обязательную вакцинацию, которая стартует 18 июня.

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