Власти Ливана пресекли проведение гей-парада в Бейруте

Бейрут, , 08:56 — REGNUM Ливанское ЛГБТ-движение прервало проведение гей-фестиваля после запрета со стороны властей, сообщает агентство Prensa Latina.

Активисты движения 16 мая распространили заявление, в котором говорится, что они приостанавливают мероприятия в рамках фестиваля Beirut Pride, проходившего в период 12−20 мая. Они пообещали, что продолжат борьбу за права сексуальных меньшинств в стране.

Решение было принято после задержание одного из организаторов фестиваля. Хади Дамиен был допрошен силами внутренней безопасности 14 мая. Ему вменили в вину подстрекательство к безнравственности и нарушении норм общественной морали.

Первый фестиваль Beirut Pride прошел в Ливане в 2017 году. В этой арабской стране общество, отличающееся разнообразием и мирным сосуществованием конфессий, придает большое значение религии и традиционным нормам.

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