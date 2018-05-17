Порошенко прорекламировал вышиванку

Киев, , 08:50 — REGNUM Вышиванка является символом «чистоты и любви к Родине», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 мая «112 Украина».

По его словам, сорочка является символом практически всего хорошего, что есть на свете: единства поколений, единства народа, любви к Родине и своей земле, чистоты и так далее. А чтобы это доказать, Порошенко даже разместил на своей странице в Facebook семейные фотографии, где все члены семьи Порошенко стоят в вышиванках.

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Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году в стране наступил системный кризис. Правительство не спешит решать проблемы народа, а вместо этого предлагает ему суррогатные решения в виде «дня вышиванки», безвизового режима с ЕС и тотальной русофобии.

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