Четверг, 17 Мая 2018 года
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Порошенко прорекламировал вышиванку

Общество

Когда в стране системный кризис, остается только рекламировать сорочки

Порошенко прорекламировал вышиванку
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 17 мая 2018, 08:50 — REGNUM  Вышиванка является символом «чистоты и любви к Родине», заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 мая «112 Украина».

По его словам, сорочка является символом практически всего хорошего, что есть на свете: единства поколений, единства народа, любви к Родине и своей земле, чистоты и так далее. А чтобы это доказать, Порошенко даже разместил на своей странице в Facebook семейные фотографии, где все члены семьи Порошенко стоят в вышиванках.

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Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году в стране наступил системный кризис. Правительство не спешит решать проблемы народа, а вместо этого предлагает ему суррогатные решения в виде «дня вышиванки», безвизового режима с ЕС и тотальной русофобии.

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Социально-экономический кризис на Украине
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