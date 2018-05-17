Бюджетное недофинансирование школ Оренбурга — более 50%

Оренбург, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области в 2018 году из бюджета учреждениям образования выделяется 9 млрд рублей. Однако школы, испытывая финансовый дефицит, вводят платные услуги, доход от которых может составлять 3−4 млн рублей в год. Кроме того, в школах действуют родительские союзы, в которые стекается денежная помощь. Однако не все знают, что эта помощь должна быть добровольной и обязать родителей платить ежемесячные взносы никто не вправе.

Недофинансирование школ Оренбурга составляет 50%

Учреждения общего образования Оренбурга испытывают острый дефицит бюджетного финансирования. По данным областной прокуратуры, казенный денежный поток в муниципальные школы составляет менее 50%. Доход от платных образовательных услуг школы имеют в районе 3−4 млн рублей в год. Ежемесячно с родителей собирают 200−600 рублей.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Оренбургской области Денис Кайков подчеркнул, что собранные с родителей средства идут на доплаты учителям, ремонт, хознужды школ, покупку канцтоваров. Надзорное ведомство не выявило ни одного случая, когда бы эти финансовые поступления руководство школ использовало в личных целях. Вместе с тем он обратил внимание на факты неэффективного использования собранных с родителей денег. В качестве примера он привел ситуацию в Татаро-Каргалинской школе, которая осуществляла закупку лингафонного кабинета стоимостью более 1 млн рублей, тогда как есть возможность его покупки у производителя за 650 тыс. рублей.

Имели место факты, когда школа собирала деньги за допуслуги, но эти услуги на деле не оказывались. Такой случай выявлен в оренбургском лицее. После представления прокуратуры деньги родителям вернули.

В среднем от родителей одна оренбургская школа получает по 3 млн рублей. Однако в ряде образовательных организаций возникает проблема с отчетами по расходованию средств. Например, в гимназии № 3 Оренбурга ремонт делали учителя физкультуры, технологии и труда. Школа не смогла предоставить документы о том, какие работы проведены и какие материалы закуплены.

Дорогие коммунальные услуги

В минобре Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ведомство выполняет свои обязательства по выделению денег на заработную плату учителям. Финансирование коммунальных услуг находится в компетенции муниципальных образований, именно они являются учредителями муниципальных образовательных организаций.

Стоит отметить, что, например, в Кувандыке коммунальные услуги школам обходятся в 42 млн рублей, в фактически из местного бюджета получают только 28 млн рублей.

О поборах

Тему поборов, казалось бы, обсудили со всех сторон, но проблема при том не утратила своей остроты и актуальности. На законодательном уровне предусмотрена благотворительная помощь, однако на деле трактовка закона получается вольной. Зачастую помощь школам и детским садам от имени родителей носит добровольно-принудительный характер. Вслух возмущаются единицы, но шёпотом говорят многие.

В прокуратуре подчеркнули, что вопрос внесения денег родителями в школу является исключительно добровольным делом. Родительские комитеты, союзы не вправе обязать всех родителей платить ежемесячные взносы.

«Треть родителей не платят взносы, и их дети благополучно посещают школу и не подвергаются гонениям», — сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сумма добровольных пожертвований не может быть фиксированной. Родители оказывают помощь по мере своих возможностей. Установление фиксированных сумм является нарушением закона. Кроме того, школы не могут взимать с родителей плату за содержание и охрану зданий, а также оснащение образовательного процесса.

Между тем тема поборов остаётся актуальной. В ряде школ проблема замалчивается. Родители предпочитают не выносить сор из избы и не предают частные факты публичной огласке. Чиновники со своей стороны заявляют, что не возражают против добровольных пожертвований. Но во многих случаях грань между понятием «добровольные» и «добровольно-принудительные» стирается.

Минобр под подозрением

Обсуждаемой темой последних дней стала тема мошенничества в сфере образования. По данным следствия, в 2015—2016 годах должностные лица министерства образования Оренбуржья, одного из государственных бюджетных учреждений и коммерческой организации, находясь в городе Оренбурге, в рамках исполнения договоров совершили хищение денежных средств при поставке мебели, оргтехники и иного оборудования путем завышения цены на указанный товар для нужд образовательных учреждений области, причинив ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 2 млн рублей.

«Я боюсь, что 2 млн, которые были озвучены, это даже не вершина айсберга — того, что мы установили. Но более подробно комментировать не буду, чтобы не помешать органам следствия», — отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Оренбургской области Денис Кайков.