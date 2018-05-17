Вооруженные силы Пакистана спасли жизни 100 шиитам

Кветта, Пакистан, , 08:08 — REGNUM Силы безопасности Пакистана совершили рейд на убежище террористов, замышлявших убийство более 100 мусульман-шиитов, сообщает 17 мая Associated Press.

Спецоперация была проведена в окрестностях Кветты, столицы региона Белуджистан, в ходе перестрелки были ликвидированы несколько высокопоставленных боевиков, а также погиб один пакистанский военнослужащий.

Напомним, рейд был проведен спустя несколько недель после того, как мусульманам-шиитам удалось донести свою точку зрения о том, что тысячи шиитов погибли от рук террористов за последние годы, до правительства.

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