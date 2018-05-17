Поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти на 35-40%

Симферополь, , 07:56 — REGNUM После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигать 12−13 тыс. автомобилей в сутки. Об этом сообщает официальный портал строительства Крымского моста со ссылкой на предварительные прогнозы специалистов.

По их мнению, пиковые нагрузки ожидаются в первые месяцы после открытия Крымского моста из-за «курортного сезона» и интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе.

Предполагается, что поток автотранспорта между Краснодарским краем и Крымом в первый год работы нового моста может вырасти на 35−40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие движения по Крымскому мосту с участием президента России состоялось 15 мая. А уже с 16 мая новый мост открыли для проезда для всех желающих.

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