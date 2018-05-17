Четверг, 17 Мая 2018 года
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Распространение рецептов «коктейля Молотова» решили запретить в ЕАО

Общество

На сайтах были указаны не только «рецепты» изготовления смеси, но и принципы ее действия и рекомендации по применению

Биробиджан, 17 мая 2018, 07:57 — REGNUM  Прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО) выявила пять сайтов, содержащих подробное описание способов изготовления в домашних условиях зажигательной смеси для «коктейлей Молотова» и обратилась в суд с требованием запретить распространение данной информации на территории РФ. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что на сайтах были указаны не только «рецепты» изготовления смеси, но и принципы ее действия и рекомендации по применению. Распространение в сети подобной информации представляет угрозу совершения уголовно-наказуемых деяний, в том числе преступлений террористической направленности, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля произошло покушение на жизнь людей в Челябинске — в одну из квартир дома по улице Образцова бросили «коктейль Молотова». После этого в доме, где жила семья с двумя детьми, вспыхнул пожар. В результате инцидента дети получили ожоги лица и конечностей. Фигуранты уголовного дела о попытке убийства людей на сегодняшний день остаются под стражей.

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