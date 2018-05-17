Четверг, 17 Мая 2018 года
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Для снятия ледовой блокады на Лену выйдет ледокол

Общество

Взрывать лед в месте затора оказалось слишком опасно — в этом месте проходит магистральный газопровод

Якутск, 17 мая 2018, 07:56 — REGNUM  Ледовая блокада, которая привела к подтоплению в двух районах и пригородах Якутска будет снята при помощи ледокола «Капитан Бабичев». Судно уже выдвинулось в район затора, сообщила 17 мая пресс-служба правительства Якутии.

«Ледокол направляется в район Табаги на 1660 км реки Лена, где проведёт работу по ликвидации ледового затора, образовавшегося в этом месте», — говорится в сообщении.

Опасность ситуации в регионе связывают с проходящим в месте затора магистральным газопроводом. Традиционно применяемый способ устранения заторов — с помощью взрывных работ — специалисты сочли неприемлемым.

Как отметил глава якутской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексей Колодезников, ранее подобные операции проводились не единожды и давали положительный результат.

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