Для снятия ледовой блокады на Лену выйдет ледокол

Якутск, , 07:56 — REGNUM Ледовая блокада, которая привела к подтоплению в двух районах и пригородах Якутска будет снята при помощи ледокола «Капитан Бабичев». Судно уже выдвинулось в район затора, сообщила 17 мая пресс-служба правительства Якутии.

«Ледокол направляется в район Табаги на 1660 км реки Лена, где проведёт работу по ликвидации ледового затора, образовавшегося в этом месте», — говорится в сообщении.

Опасность ситуации в регионе связывают с проходящим в месте затора магистральным газопроводом. Традиционно применяемый способ устранения заторов — с помощью взрывных работ — специалисты сочли неприемлемым.

Как отметил глава якутской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексей Колодезников, ранее подобные операции проводились не единожды и давали положительный результат.