Гражданин РФ попал в поле зрение полиции Таиланда

Бангкок, , 07:43 — REGNUM В Таиланде задержаны нарушители миграционного законодательства. Всего в ходе рейда полиция за незаконное нахождение на территории королевства задержала почти четыре десятка граждан. Об этом сообщил заместитель начальника туристической полиции Сарачет Хакпал.

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Уточняется, что среди попавших в поле зрения правоохранительных органов оказался и один гражданин РФ. Также сроки пребывания в стране нарушили пятеро граждан Швейцарии, Сенегала, Индии, Вьетнама и Республики Кот-д`Ивуар, пишет ТАСС. Согласно таиландскому законодательству, за это нарушителям грозит штраф и депортация.

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Как сообщало ИА REGNUM, 60 иностранцев, в числе которых оказался и один гражданин РФ, были задержаны полицией Таиланда за незаконное пребывание в стране и в мае 2017 года. Рейды по нелегалам правоохранительные органы королевства проводят регулярно.

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