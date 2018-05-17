Четверг, 17 Мая 2018 года
08:15:30 МСК

Найденный мертвым Котлер был признан банкротом

Общество

Котлер взял у банка ВТБ кредит на сумму порядка 50 млн рублей на покупку квартиры

Москва, 17 мая 2018, 07:48 — REGNUM  Найденный мертвым в московской квартире член экспертного совета «Единой России» и бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер недавно начал процедуру реструктуризации долгов в рамках банкротства, об этом говорится на сайте Арбитражного суда Москвы.

Как следует из материалов дела, Котлер взял у банка ВТБ кредит на сумму порядка 50 млн рублей на покупку квартиры стоимостью около 80 млн рублей. Однако он перестал исполнять денежные обязательства, в связи с чем суд постановил взыскать с него данную сумму. Но это решение исполнено не было, поэтому ВТБ инициировал процедуру банкротства.

Напомним, тело Котлера было обнаружено 16 мая в съемной квартире. Позже была обнаружена предсмертная записка.

Читайте подробнее: В квартире Юрия Котлера нашли предсмертную записку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самоубийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить