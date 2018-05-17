Найденный мертвым Котлер был признан банкротом

Москва, , 07:48 — REGNUM Найденный мертвым в московской квартире член экспертного совета «Единой России» и бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер недавно начал процедуру реструктуризации долгов в рамках банкротства, об этом говорится на сайте Арбитражного суда Москвы.

Как следует из материалов дела, Котлер взял у банка ВТБ кредит на сумму порядка 50 млн рублей на покупку квартиры стоимостью около 80 млн рублей. Однако он перестал исполнять денежные обязательства, в связи с чем суд постановил взыскать с него данную сумму. Но это решение исполнено не было, поэтому ВТБ инициировал процедуру банкротства.

Напомним, тело Котлера было обнаружено 16 мая в съемной квартире. Позже была обнаружена предсмертная записка.

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