В Пакистане ликвидирован один из лидеров террористов

Исламабад, , 07:35 — REGNUM Вооруженные силы Пакистана ликвидировали высокопоставленного террориста в провинции Белуджистан, сообщает 17 мая Reuters.

Боевик был одним из руководителей группировки «Лашкар-и-Джангви», считающейся в Пакистане террористической. В ходе перестрелки также погиб пакистанский военный, еще четверо военнослужащих пострадало.

Напомним, боевики группировки «Лашкар-и-Джангви» ведут активную борьбу с мусульманами шиитского толка в Пакистане. Их деятельность в Белуджистане продолжается несколько десятилетий.

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