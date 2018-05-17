Четверг, 17 Мая 2018 года
08:15:55 МСК

В Пакистане ликвидирован один из лидеров террористов

Общество

Во время спецоперации также погиб и правительственный военнослужащий

Исламабад, 17 мая 2018, 07:35 — REGNUM  Вооруженные силы Пакистана ликвидировали высокопоставленного террориста в провинции Белуджистан, сообщает 17 мая Reuters.

Боевик был одним из руководителей группировки «Лашкар-и-Джангви», считающейся в Пакистане террористической. В ходе перестрелки также погиб пакистанский военный, еще четверо военнослужащих пострадало.

Напомним, боевики группировки «Лашкар-и-Джангви» ведут активную борьбу с мусульманами шиитского толка в Пакистане. Их деятельность в Белуджистане продолжается несколько десятилетий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане проходят тысячные митинги за права пуштунов

Читайте развитие сюжета: Вооруженные силы Пакистана спасли жизни 100 шиитам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить