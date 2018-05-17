Четверг, 17 Мая 2018 года
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«Никаких угроз не было»: ФСО об открытии Крымского моста Путиным

Общество

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было»

«Никаких угроз не было»: ФСО об открытии Крымского моста Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста

Москва, 17 мая 2018, 07:36 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не нарушил Правила дорожного движения за рулем грузовика во время движения по Крымскому мосту, поскольку данный участок еще формально не являлся дорогой, сообщил заместитель начальника центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — сообщил Симонов.

Напомним, 15 мая глава государства принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, возглавив за рулем «КамАЗа» колонну строительных грузовиков. При этом российский лидер не был пристегнут ремнем безопасности.

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Строительство Керченского моста
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