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Литва вводит квоты на профессии из-за потока мигрантов с Украины

Общество

Из 34,5 тыс. мигрантов, прибывших в Литву в 2017 году, 20 тыс. – граждане Украины

Вильнюс, 17 мая 2018, 07:20 — REGNUM  Из-за высокого уровня трудовой миграции с Украины Литва введет квоты для зарубежных работников, сообщает 17 мая УНИАН.

Согласно сообщению, украинские трудовые мигранты угрожают вытеснить коренную рабочую силу в Литве, поскольку им платят меньше. Отмечается, что в 2017 году в Литве визы на трудоустройство получили 34,5 тыс. иностранцев, среди которых порядка 20 тыс. — это граждане Украины.

Напомним, основными на правлениями для украинских трудовых мигрантов являются Россия, Польша и другие страны Евросоюза. При этом в 2017 году трудовые мигранты принесли Украине 8,5% ВВП.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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