Стали известны первые нарушители ПДД на Крымском мосту

Тамань, Краснодарский край, , 07:13 — REGNUM Мотоциклистам, которые делали селфи у арки Крымского моста в день открытия автомобильного движения, грозит штраф за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Байкеры попали в поле зрение одной из камер в момент остановки, и информация об этом незамедлительно была передана службой эксплуатации на пост ДПС в Керчи. Теперь им грозит штраф, сообщает ТАСС.

Это нарушение стало не единственным в день, когда по Крымскому мосту началось автомобильное движение. Подробности про других нарушителей не уточняются.

Напомним, в 5:30 мск 16 мая по самому протяженному мосту в Европе было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта. Первыми по мосту проехали местные жители, а также журналисты и общественники.