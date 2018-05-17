Четверг, 17 Мая 2018 года
08:17:37 МСК

Стали известны первые нарушители ПДД на Крымском мосту

Общество

Мотоциклисты остановились для селфи

Стали известны первые нарушители ПДД на Крымском мосту
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Засада. Гаишник

Тамань, Краснодарский край, 17 мая 2018, 07:13 — REGNUM  Мотоциклистам, которые делали селфи у арки Крымского моста в день открытия автомобильного движения, грозит штраф за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Байкеры попали в поле зрение одной из камер в момент остановки, и информация об этом незамедлительно была передана службой эксплуатации на пост ДПС в Керчи. Теперь им грозит штраф, сообщает ТАСС.

Это нарушение стало не единственным в день, когда по Крымскому мосту началось автомобильное движение. Подробности про других нарушителей не уточняются.

Напомним, в 5:30 мск 16 мая по самому протяженному мосту в Европе было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта. Первыми по мосту проехали местные жители, а также журналисты и общественники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Керченского моста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить