Жертвам насильника Ларри Нассара выплатят полмиллиарда долларов США

Энн-Арбор, США, , 04:41 — REGNUM Университет Мичигана выделит 500 миллионов долларов США на выплаты пострадавшим от насильника Ларри Нассара, который являлся врачом сборной США по спортивной гимнастике. Об этом 16 мая сообщает официальный сайт университета.

Адвокаты, представлявшие в суде жертв насилия, заявили, что 425 миллионов долларов пойдет на выплаты истцам, а еще 75 миллионов — в фонд, который предназначается для жертв, которые еще не подали иски в суд.

Соглашение о выплатах было достигнуто 15 мая.

Напомним, что в суд на экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара подало 332 спортсменки. Первое заявление о сексуальных домогательствах было подано осенью 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд приговорил Ларри Нассара к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства.

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