Цукерберг выступит в Европарламенте

Брюссель, , 02:49 — REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг принял приглашение Европарламента выступить по делу об утечке данных, заявил председатель Европарламента Антонио Танани 16 мая в своем Twitter.

Также в своем официальном заявлении Танани отметил, что граждане Евросоюза заслуживают полноценного объяснения ситуации.

«Это шаг в правильном направлении к восстановлению доверия», — отметил Танани.

На заседании ожидается присутствие комитета Европарламента по гражданским правам, а также других секций Европарламента, которые осветят вопрос защиты персональных данных граждан Евросоюза.

«Основной акцент будет сделан на потенциальное влияние на выборные процессы в Европе», — подчеркнул председатель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минюст США и ФБР начали расследование в адрес британской компании Cambridge Analytica, которую подозревают в неправомерном использовании личных данных пользователей Facebook и влиянии на президентские выборы в США в 2016 году.

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